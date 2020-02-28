2020-02-28T14:11:56+03:00
Общество

Вице-мэр Липецка, отвечающий за дороги и транспорт, ушел в отставку

Константин Власов написал заявление по собственному
Юлия КЛЮЕВА
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Заместитель главы администрации Липецка уходит в отставкуЗаместитель главы администрации Липецка уходит в отставкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Заместитель главы администрации Липецка Константин Власов уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое подписала глава администрации города Евгения Уваркина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Эта пятница, 28 февраля, - последний рабочий день Власова на своем посту. Напомним, замглавы курировал работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управлений территориальными округами.

Константин Власов родился в 1982 году в областном центре. В 2004 году окончил ЛГТУ, а в 2007 году - Московский межународный университет. В 2015 году прошел курс обучения по программе MBA. Работал финансовым директором, с 2017 года - директор МУП "Липецкпассажиртранс". В ноябре 2018 года стал вице-мэром.

За время работы Власова в муниципальном предприятии и администрации, город приобрел более 150 пассажирских автобусов, продолжили реализовывать проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Началась перезагрузка системы общественного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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