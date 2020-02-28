Липчанин в Ленинградской области проломил голову гражданину Таджикистана

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:23:25+03:00

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Кровавая драка с участием жителя Липецка произошла в Ленинградской области. Там в городе Пикалево в ночь с 26 на 27 февраля сильно избили гражданина Таджикистана. 36-летний мужчина попал в больницу с проломленным основанием черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Вскоре после заявления в полицию задержали второго участника драки. Как пишет портал «Невские новости», подозреваемым оказался 32-летний мужчина из Липецка, который приехал в Ленинградскую область и работает монтажником в одной из местных фирм.

В настоящее время избитый гражданин Таджикистана находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту нападения возбудили уголовное дело, липчанин остается под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU