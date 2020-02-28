Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:21:11+03:00

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В Липецкой области сотрудники ГИБДД тайно следили за водителями автобусов. Скрытый контроль проходил по следующей схеме: за пассажирским транспортом ехала оперативная машина, откуда велась съемка, и еще один инспектор в гражданском находился в салоне автобуса.

В ходе слежки внимание привлек автобус №17, который ехал с включенным левым поворотником от улицы Неделина до железнодорожного вокзала, вводя в заблуждение людей на дороге. На конечной сотрудники ГИБДД себя рассекретили и осмотрели автобус. Как сообщили в пресс-службе управления, техническое состояние транспорта оставляло желать лучшего, не было аптечки и знака аварийной остановки, на лобовом стекле был мешающий обзору хлам.

Всего автоинспекторы осмотрели 313 автобусов и 25 такси, засекли 106 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов и 5 – со стороны таксистов. Также выяснилось, что на рейсы выходили 14 неисправных автобусов.

Кстати, по данным ГИБДД, водители автобусов не используют поворотники – это самое частое нарушение.

– Проблемы с пассажирским транспортом остаются актуальными, водители продолжают нарушать ПДД, забывая о том, что они несут ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, – констатировал замначальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. – Поэтому мы не ослабляем усилия и продолжим работу в этом направлении на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU