2020-02-28T15:21:11+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов

Чаще всего на пассажирском транспорте забывают включать поворотники
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За автобусами в Липецке тайно следит ГИБДДЗа автобусами в Липецке тайно следит ГИБДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецкой области сотрудники ГИБДД тайно следили за водителями автобусов. Скрытый контроль проходил по следующей схеме: за пассажирским транспортом ехала оперативная машина, откуда велась съемка, и еще один инспектор в гражданском находился в салоне автобуса.

В ходе слежки внимание привлек автобус №17, который ехал с включенным левым поворотником от улицы Неделина до железнодорожного вокзала, вводя в заблуждение людей на дороге. На конечной сотрудники ГИБДД себя рассекретили и осмотрели автобус. Как сообщили в пресс-службе управления, техническое состояние транспорта оставляло желать лучшего, не было аптечки и знака аварийной остановки, на лобовом стекле был мешающий обзору хлам.

Всего автоинспекторы осмотрели 313 автобусов и 25 такси, засекли 106 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов и 5 – со стороны таксистов. Также выяснилось, что на рейсы выходили 14 неисправных автобусов.

Кстати, по данным ГИБДД, водители автобусов не используют поворотники – это самое частое нарушение.

– Проблемы с пассажирским транспортом остаются актуальными, водители продолжают нарушать ПДД, забывая о том, что они несут ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, – констатировал замначальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. – Поэтому мы не ослабляем усилия и продолжим работу в этом направлении на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанка в пьяном угаре зарезала любовника и пыталась выдать убийство за сердечный приступ
В Липецке для маршрута №2Т сделают дополнительную остановку
Губернатор Липецкой области заплатил 2000 рублей штрафа за незаконно пойманную щуку
В зоопарке Липецка черных лебедей после зимовки выпустили в пруд
Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов
Липчанин в Ленинградской области проломил голову гражданину Таджикистана
В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии
Вице-мэр Липецка, отвечающий за дороги и транспорт, ушел в отставку
Липецкие парламентарии запретили аналоги снюсов, избрали бизнес-омбудсмена и скорректировали бюджет региона
В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сети
В Липецке организация выплатила долг в 3,5 млн рублей после ареста 26 машин
В Липецке больше недели ищут мужчину с татуировкой на руке
Взрослая липчанка вымогала деньги у 18-летней девушки, грозя опозорить жертву
Спецслужбы Липецка, во главе с ФСБ, отработали вооруженное нападение на администрацию
Под Липецком перевернулась женщина на «девятке»
Депутаты запретили продавать снюсы несовершеннолетним в Липецке и области
В Липецке мужчина упал с 5 этажа на козырек подъезда
К 8 марта в Липецке будут продавать фиолетовые тюльпаны
19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений
Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро