В Липецке для маршрута №2Т сделают дополнительную остановку

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:16:51+03:00

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В Липецке вносят изменения в схему маршрута №2Т "улица Вермишева - Терешковой - Вермишева". Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. С этой субботы, 29 февраля, автобусы начнут делать дополнительную остановку на площади Победы, возле ТЦ "Меркурий". Об изменениях попросили сами липчане. Такая схема будет действовать до окончания реконструкции проспекта Победы.

Также немного изменится расписание межмуниципального маршрута №106 "Липецк - Грязи". С 1 марта его будет обслуживать новый перевозчик. Из-за этого и корректировки в расписании. С площади Мира первый автобус стартует в 5.25. От автостанции в Грязях - в 6.25. Последний автобус из Липецка в будни будет уходить в 22.45. В выходные - в 22.30. С Грязей в будни - в 23.30. В субботу и воскресенье - в 23.15. Получить более подробную информацию можно в диспетчерской перевозчика по номеру 33-41-37.

ИСТОЧНИК KP.RU