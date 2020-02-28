2020-02-28T17:16:51+03:00
Общество

В Липецке для маршрута №2Т сделают дополнительную остановку

А автобусы №106 будут ездить по новому расписанию
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке автобус №2 будет делать дополнительную остановкуВ Липецке автобус №2 будет делать дополнительную остановкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вносят изменения в схему маршрута №2Т "улица Вермишева - Терешковой - Вермишева". Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. С этой субботы, 29 февраля, автобусы начнут делать дополнительную остановку на площади Победы, возле ТЦ "Меркурий". Об изменениях попросили сами липчане. Такая схема будет действовать до окончания реконструкции проспекта Победы.

Также немного изменится расписание межмуниципального маршрута №106 "Липецк - Грязи". С 1 марта его будет обслуживать новый перевозчик. Из-за этого и корректировки в расписании. С площади Мира первый автобус стартует в 5.25. От автостанции в Грязях - в 6.25. Последний автобус из Липецка в будни будет уходить в 22.45. В выходные - в 22.30. С Грязей в будни - в 23.30. В субботу и воскресенье - в 23.15. Получить более подробную информацию можно в диспетчерской перевозчика по номеру 33-41-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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