2020-02-28T17:35:42+03:00
Происшествия

Липчанка в пьяном угаре зарезала любовника и пыталась выдать убийство за сердечный приступ

После расставания мужчина жил на чердаке у любовницы и они продолжали вместе пить
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина пыталась замаскировать убийство любовникаЖенщина пыталась замаскировать убийство любовникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке трагически закончился пьяный роман между 43-летней женщиной и ее 40-летним любовником. Оба изрядно выпивали и после очередной пьяной ссоры решили расстаться. При этом мужчина ушел от любовницы жить отдельно у нее на чердаке.

С начала февраля пару объединяло только пристрастие к алкоголю, расставшись, они продолжали вместе пить. Конфликты участились, были сцены ревности и взаимные упреки. Во время очередной ссоры, когда количество алкоголя в организме побороло способность здраво мыслить, женщина схватила нож и воткнула любовнику под левую лопатку.

Осознав суть содеянного, дама испугалась и попыталась скрыть убийство. Она одела на труп зимнюю куртку, вызвала скорую и сообщила, что ему просто стало плохо и он неожиданно умер сам по себе. А кровь и ножевое ранение очевидно надеялась, что никто не заметит.

Уголовное дело возбудили по статье «убийство». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, позже женщина написала явку с повинной и дала подробные показания. На время следствия она будет находиться в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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