Под Липецком вандалы изрисовали храм сатанинскими символами

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецком области неизвестные изрисовали храм сатанинскими символами. По словам очевидцев, вандалы нанесли рисунки на здание храма Казанской иконы Божией Матери, который расположен на старом кладбище в Ельце. Фото с пентаграммой появилось в сообществе "Елец Новости города" в эту пятницу, 28 февраля.

- Сообщение об этом случае от граждан не поступало, - сообщил "КП-Липецк" начальник отделения Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, майор внутренней службы Павел Андреевич Комолов. - Но данная информация в полиции имеется. В настоящий момент проводится проверка.

Кстати, многих местных жителей возмутили действия вандалов. Многие склоняются к версии, что это сделали подростки. Впрочем, некоторые комментаторы заняли нейтральную позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU