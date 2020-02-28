Под Липецком вандалы изрисовали храм сатанинскими символами
В Липецком области неизвестные изрисовали храм сатанинскими символами. По словам очевидцев, вандалы нанесли рисунки на здание храма Казанской иконы Божией Матери, который расположен на старом кладбище в Ельце. Фото с пентаграммой появилось в сообществе "Елец Новости города" в эту пятницу, 28 февраля.
- Сообщение об этом случае от граждан не поступало, - сообщил "КП-Липецк" начальник отделения Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, майор внутренней службы Павел Андреевич Комолов. - Но данная информация в полиции имеется. В настоящий момент проводится проверка.
Кстати, многих местных жителей возмутили действия вандалов. Многие склоняются к версии, что это сделали подростки. Впрочем, некоторые комментаторы заняли нейтральную позицию.
ИСТОЧНИК KP.RU