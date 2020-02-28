Воронежец купил фальшивые деньги и потратил их в Липецке

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:51:42+03:00

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Липецкие полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных денег. Им оказался 28-летний житель Воронежа. По данным пресс-службы регионального УМВД России, гражданин намеренно приобрет фальшивые пятитысячные купюры в Интернете. За 25 тыс. рублей он купил у липчанина через соцсети смартфон. Спустя время житель областного центра обратился в банк. Там и выяснилось, что банкноты поддельные.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Максимальное наказание по данной статье - до 8 лет лишения свободы.

15 февраля, при поддержке СОБР Росгвардии, злодея задержали. Кстати, во время расследования выяснилось, что подозреваемый собирался на оставшиеся деньги купить планшет, который продавал уже другой липчанин через Интернет. Они встретились в назначенный день и сделака почти состоялась. Но продавец решил убедиться в подлинности купюр и попросил проверить их в отделении банка. Тогда воронежец ушел, мол, ему нужно забрать из машины всю сумму. Но уже не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU