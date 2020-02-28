В субботу в Липецке до +6 градусов, на дорогах гололедица

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:07:50+03:00

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В субботу, 29 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Водителям стоит быть осторожнее - на дорогах гололедица.

Температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до 5 градусов мороза. В светлое время суток прогреется до 6 градусов выше ноля. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 733 мм рт.ст.

В воскресенье, 1 марта, в Липецке переменная облачность. На Масленицу синоптики обещают без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем в областном центре ожидается около 5 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU