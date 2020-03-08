2020-03-08T12:24:34+03:00
Общество

Чиновники рассказали о состоянии заболевших коронавирусом липчан

Специалисты отмечают положительную динамику
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Трое липчан, заразившихся новым типом коронавируса, проходят сейчас лечение. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика.

Пять человек, которые контактировали с больными, находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявили. За минувшие сутки новых случаев заражения вирусом COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

Напомним, накануне официально подтвердили три случая нового типа коронавируса. У 59-летней женщины и супружеской пары: 48-летнего мужчины и его 39-летней жены. Все трое были в Италии. Когда вернулись в регион их взяли под наблюдение. При первых симптомах всех увезли в инфекционную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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