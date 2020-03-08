Чиновники рассказали о состоянии заболевших коронавирусом липчан
Трое липчан, заразившихся новым типом коронавируса, проходят сейчас лечение. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика.
Пять человек, которые контактировали с больными, находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявили. За минувшие сутки новых случаев заражения вирусом COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Напомним, накануне официально подтвердили три случая нового типа коронавируса. У 59-летней женщины и супружеской пары: 48-летнего мужчины и его 39-летней жены. Все трое были в Италии. Когда вернулись в регион их взяли под наблюдение. При первых симптомах всех увезли в инфекционную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU