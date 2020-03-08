9 марта в Липецке пройдет первый в этом году массовый субботник

8 Март 2020 2020-03-08T13:45:52+03:00

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Масштабные весенние уборки начнутся в Липецке 9 марта. Как сообщила пресс-служба мэрии, такое решение приняла глава Липецка Евгения Уваркина в связи с установившейся теплой и сухой погодой.

- Приглашаем всех жителей присоединиться к акции, выйти и навести порядок рядом со своим домом, местом работы или учебы. Вместе мы сможем сделать наш город чистым, красивым и уютным, - отметила Евгения Уваркина.

Также в понедельник на территории за Нижним парком пройдет первый массовый субботник 2020 года. В нем примут участие сотрудники администрации, структурных подразделений мэрии, а также жители Правобережного округа. Присоединиться могут все желающие. Сбор в 10.00 у памятника народовольцам. Необходимым инвентарем собравшихся обеспечат на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU