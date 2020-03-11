В соцзащите Липецка дезинфицируют кабинеты и измеряют температуру посетителей

11 Март 2020 2020-03-11T18:32:40+03:00

В липецком центре соцзащиты приняли все возможные меры профилактики, чтобы обезопасить посетителей от коронавируса Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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На днях в Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого в городском центре соцзащиты приняли все возможные меры профилактики, чтобы обезопасить посетителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно у сотрудников центра измеряют температуру. Все они работают в медицинских масках. Если у кого-то она будет выше 37 градусов, человека отстранят от работы, направят в поликлинику. Также в учреждении создали рабочую группу по предупреждению заноса и распространения коронавируса. Ответственные следят за дезинфекцией в здании.

Центр социальной защиты посещает большое количество людей. Поэтому места общего пользования оснастили средствами для дезинфекции рук. Кроме того, липчанам в учреждении предлагают измерить температуру. Кстати, приостановлена работа полустационарных отделений соцобслуживания. К ним относятся дома ветеранов, отделения реабилитации и реабилитации инвалидов.

Липчан призывают лишний раз не посещать места массового скопления людей. Проконсультироваться по вопросам соцподдержки горожане могут на сайте http://soc48.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU