В Липецке подозревают во взятках ряд сотрудников МЧС

12 Март 2020 2020-03-12T08:52:41+03:00

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В Липецке подозревают во взяточничестве сотрудников регионального управления МЧС. По данным СК области, несколько должностных лица ведомства, занимающихся организацией брали взятки с сотрудников за покровительство по службе. Все происходило с июля по сентябрь 2019 года. Схему раскрыли при взаимодействии МВД России, регионального УФСБ, управления по борьбе с коррупцией и службы безопасности МЧС России.

Кто участвовал в коррупционной схеме, о каких суммах шла речь и в чем заключалось покровительство пока не сообщается. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, при участии Росгвардии в служебных кабинетах руководства главного управления МЧС прошли обыски. Также обыскали дома и квартиры сотрудников.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 5 статьи 290 УК – получение взятки группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU