В ДТП с четырьмя машинами на трассе «Дон» под Липецком пострадали 2 водителя

12 Март 2020 2020-03-12T10:05:23+03:00

За сутки в регионе 6 ДТП пострадали 7 человек и один погиб [видео]

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Крупная авария с четырьмя автомобилями произошла в Хлевенском районе Липецкой области 11 марта в 5 утра. На трассе «Дон» не справился с управлением 55-летний водитель «Гранты» и влетел в стоящую «Дэу-Нексию». От удара иномарка въехала в стоящий впереди ГАЗ, а тот впечатался в «Исузу». В ДТП пострадали водители «Лады» и «Дэу», обоих увезли в больницу.

В Чаплыгинском районе около 22.00 в селе Кривополянье 32-летний водитель ГАЗа сбил 65-летнего пешехода. К несчастью, мужчина скончался по дороге в больницу.

В том же районе в селе Солнцево 13-летний мальчик на мотоцикле уронил 17-летнего пассажира, которого увезли в больницу, но вскоре отпустили.

Кстати, как отмечает ГИБДД региона, с потеплением на дорогах появились скутеры и мотоциклы и уже есть ДТП с их участием. Автоинспекторы напоминают, что управлять скутером или мотоциклом можно только при наличии категории «М» в правах и не раньше, чем с 16 лет.

дтп ул.Неделина.

Всего за сутки, 11 марта, на дорогах Липецкой области в 6 ДТП пострадали 7 человек и один погиб. Аварий без пострадавших зарегистрировали 23. Одна из таких произошла на улице Неделина.

ИСТОЧНИК KP.RU