2020-03-12T12:37:55+03:00
Общество

Депутаты Липецкого облсовета проголосовали за поправки в Конституцию

Жители Липецка и всей страны сделают свой выбор 22 апреля
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие депутаты облсовета приняли поправки в КонституциюЛипецкие депутаты облсовета приняли поправки в КонституциюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 12 марта, в Липецком областном совете состоялась внеочередная 34 сессия. На ней парламентарии рассмотрели поправки в Конституцию. Напомним, что изменения в главный закон страны приняли в третьем, окончательном чтении, в Государственной Думе. Теперь его направили на рассмотрение в региональные законодательные собрания.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, липецкие депутаты практически единогласно поддержали поправки в Конституцию. Всего изменений 206. Большая часть касается государственного устройства. Также закрепляются социальные гарантии – МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, об обязательной индексации пенсий и пособий. Вносится положение, что брак – это союз мужчины и женщины. А дети – важнейший приоритет госполитики России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституацию состоится 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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