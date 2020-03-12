2020-03-12T12:45:15+03:00
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: В Липецке ждут штормовой ветер

Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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Сильный ветер поднимется в Липецке вечеромСильный ветер поднимется в Липецке вечеромФото: Юлия КЛЮЕВА
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МЧС экстренно предупреждает жителей Липецкой области о надвигающейся непогоде. По данным Гидрометцентра, в этот четверг, 12 марта, в регионе значительно усилится западный ветер, прогнозируемая скорость ветра 8 – 13 метров в секунду. При этом порывы в некоторых районах порывы могут достигать 21 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется, как штормовой ветер. Он может срывать крыши домов.

Ожидается, что ветер поднимется вечером, с 18.00. Ночью в регионе осадков не обещают, а днем 13 марта пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра покажет 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13°С.

Спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности: не стоять во время ветра под проводами, хлипкими конструкциями и не прятаться на стройке, не оставлять машины под деревьями, при скачках напряжения в доме – отключить все приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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