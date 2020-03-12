2020-03-12T13:24:35+03:00
Происшествия

Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива

Ночного вора задержали в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области не смог совладать с желанием выпить пива житель Ельца. Ночной налет на произошел 5 марта на улице Клубной. Как известно, продажа алкогольных напитков в Липецкой области после 21.00 запрещена. Очевидно раздосадованный этим фактом мужчина пришел в полночь к магазину, разбил стекла на двери, влез внутрь и унес пенный напиток. Человек пошел на кражу с проникновением ради двух баклажек пива.

Жаждущего маргинала вскоре вычислили и задержали. Ожидаемо, им оказался судимый и безработный мужчина 29 лет. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Рецидивисту грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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