Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива

12 Март 2020 2020-03-12T13:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области не смог совладать с желанием выпить пива житель Ельца. Ночной налет на произошел 5 марта на улице Клубной. Как известно, продажа алкогольных напитков в Липецкой области после 21.00 запрещена. Очевидно раздосадованный этим фактом мужчина пришел в полночь к магазину, разбил стекла на двери, влез внутрь и унес пенный напиток. Человек пошел на кражу с проникновением ради двух баклажек пива.

Жаждущего маргинала вскоре вычислили и задержали. Ожидаемо, им оказался судимый и безработный мужчина 29 лет. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Рецидивисту грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU