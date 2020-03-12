Депутаты потребовали от мэрии смету на спорткомплекс в Липецке

12 Март 2020 2020-03-12T15:20:24+03:00

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В этот четверг, 12 марта, в Липецком горсовете состоялась комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Представители городской администрации, рассказали депутатам о реализации проектов муниципально-частного партнерства в прошлом году.

Так, городские власти заключили концессионное соглашение по бане на Сырском Руднике. Предприниматель должен вложить в реконструкцию здания не менее 7,1 млн рублей. Объект уже готов. Концессионер сделал капремонт, отделку, купил оборудование, мебель, благоустроил участок вокруг. В здании есть два банных отделения, зал для физкультуры, парикмахерская, массажный кабинет и комната отдыха.

Для детей до 7 лет вход в баню бесплатный. От 7 до 12 лет – скидка 40%. Пенсионерам скинут 10%. Баней уже пользуются местные жители. В бюджет города поступает концессионная плата – 400 тыс. рублей. Срок соглашения до сентября 2034 года.

Еще одна концессия – по строительству спортзала по улице Моршанская, 22а. Спорткомплекс возле школы №54 на Матырском уже возведен. Внутри – мини-футбольное поле, волейбольные сетки, душевые, гардеробные. Объект вводят в эксплуатацию.

Один из парламентариев поинтересовался, появится ли аналогичный спортзал возле школы №47. В мэрии уточнили, что предприниматель взял паузу. Это тот же концессионер, который строил спорткомплекс на Матырском. Другой депутат в который раз попросил предоставить смету и проект футбольной академии, чтобы понять за что город платит деньги. Однако, документа он до сих пор не дождался.

- Я прекрасно знаю, сколько зарабатывают на таком бизнесе, и мне хотелось бы знать, сколько город будет переплачивать, - высказался депутат Владимир Хожайнов. - Скорее всего, учитывая из каких материалов собран этот объект, он закончит свое существование ровно в тот год, когда закончится концессионное соглашение. То есть город, заплатив, останется у разбитого корыта.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, комиссия обязала администрацию предоставить проектно-сметную документацию объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU