В районе Сырского в Липецке отключат воду, в частном секторе – электричество

12 Март 2020 2020-03-12T16:08:12+03:00

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Энергетики предупреждают липчан о плановом отключении питьевой воды и электричества в пятницу, 13 марта. По информации ЛГЭКа, воды не будет в районе Сокола с 10 до 20.00 по следующим адресам: улица Ударников, с 93а по 98 дом и Рябиновая, 70. Также без воды останутся улица частного сектора в том же районе: Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Городовикова, Солнечная, Медицинская, Смирнова, Минская и Техническая.

В другом районе города в тот же день не будет света с 9 до 15.00 на улицах частного сектора: Апраксина, 300 лет Флота России, Братьев Синявиных и Краеведческая. Кроме этого 16, 17, 18, 19 и 20 марта с 9 до 16.00 будут отключать свет на 1, 2, 3 и 4 Лестной улице.

Липчанам приносят извинения за неудобства. Узнать более подробно об отключениях и адресах подвоза воды, можно по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU