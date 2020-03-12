2020-03-12T19:56:10+03:00
Происшествия

В Липецке подросток, помогая соседке, украл с ее карты более 8000 рублей

Он периодически переводил себе на телефон небольшие суммы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкий подросток обогатился на 8,5 тыс. за счет кредитки соседкиЛипецкий подросток обогатился на 8,5 тыс. за счет кредитки соседкиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке будут судить 17-летнего парня. Подростка обвиняют в совершении преступления по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, к липчанину обратилась его соседка. Она попросила помочь зарегистрировать кредитную карту и разобраться с платежами через онлайн банк. Так он узнал реквизиты ее карты. Каждый раз, когда многодетная женщина обращалась к нему за помощью, он переводил себе на телефон небольшие суммы. Всего он похитил более 8,5 тыс. рублей, создав кредитные обязательства потерпевшей перед банком.

Когда липчанка заметила пропажу, то потребовала вернуть деньги. Но сумма уже была потрачена. Тогда она написала заявление в полицию. Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном. На время следствия его заключили под домашний арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимум, что грозит подростку - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке подросток, помогая соседке, украл с ее карты более 8000 рублей
В детсады Липецка не пустят малышей, приехавших из стран, где болеют коронавирусом
Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"
В Липецке продолжат оптимизацию школ
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Липецке резко возросли ДТП с участием автобусов – ГИБДД выходит на проверку
В районе Сырского в Липецке отключат воду, в частном секторе – электричество
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Депутаты потребовали от мэрии смету на спорткомплекс в Липецке
Коронавирус в Липецке: закрыты библиотеки, секции и музеи
Липецкий губернатор пообещал найти и наказать авторов вбросов про коронавирус
Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива