В Липецке подросток, помогая соседке, украл с ее карты более 8000 рублей

12 Март 2020 2020-03-12T19:56:10+03:00

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В Липецке будут судить 17-летнего парня. Подростка обвиняют в совершении преступления по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, к липчанину обратилась его соседка. Она попросила помочь зарегистрировать кредитную карту и разобраться с платежами через онлайн банк. Так он узнал реквизиты ее карты. Каждый раз, когда многодетная женщина обращалась к нему за помощью, он переводил себе на телефон небольшие суммы. Всего он похитил более 8,5 тыс. рублей, создав кредитные обязательства потерпевшей перед банком.

Когда липчанка заметила пропажу, то потребовала вернуть деньги. Но сумма уже была потрачена. Тогда она написала заявление в полицию. Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном. На время следствия его заключили под домашний арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимум, что грозит подростку - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU