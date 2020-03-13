Под Липецком в ДТП с ГАЗом и "Хендай" пострадали маленькие дети

13 Март 2020 2020-03-13T09:18:20+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 086 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 58 человек проигнорировали ремни безопасности. 623 раза автомобилисты превысили скорость. 13 машин припарковали в неположенном месте. Также произошло 19 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 12 марта, на улице Краснозаводская в Липецке столкнулись "Лада Веста", "Лада Калина" и "Форд". Пострадал 19-летний водитель "Калины" и его 22-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили.

В Грязинском районе в ДТП попали ГАЗ и "Хендай". Травмы получили маленькие пассажиры иномарки - дети 3-х и 7-ми лет. Их доставили в больницу.

В Чаплыгине "ВАЗ-2107" врезался в "Богдан". Пострадали две пассажирки второго автомобиля. Их с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU