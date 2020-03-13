МЧС предупреждает: сильный ветер в Липецке и области продержится еще сутки

13 Март 2020 2020-03-13T10:15:19+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан о сильном ветре. Как сообщили в эту пятницу, 13 марта, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в течение суток в Липецке и области ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с. Днем в регионе до 11 градусов тепла. К вечеру температура понизится до +5. Возможны небольшие дожди. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 741 мм рт.ст.

В МЧС напоминают правила безопасности при усилении ветра: не выходить из зданий; оказавшись на улице, скорее укрыться в подземных переходах или подъездах домов; не стоять возле остановок, под рекламными щитами, деревьями, линиями электропередач, возле недостроенных зданий. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU