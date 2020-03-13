2020-03-13T11:33:07+03:00
Общество

Липецкие летчики били по наземным целям на учебном полигоне в Воронеже

В небо взмыли более 20 единиц техники
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком авиацентре состоялось масштабное летно-тактическое учение с частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в мероприятии задействовали истребители и самолеты бомбардировочной авиации Су-35с, Су-30см, Су-34, МиГ-31 и МиГ-29. В небо взмыли более 20 единиц техники.

Летчики отработали перехват воздушных целей, а также потренировались нанесении авиационных ударов по наземным целям. Для этого на полигоне в Воронежской области развернули укрепления противника - мишени, пункты управления и объекты аэродрома. Также пилоты Су-30см и Су-35ч отработали истребительное сопровождение, прикрытие ударной авиационной группы.

В конце учения экипажи сбрасывали бомбы на заданную цель с 600 и 900 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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