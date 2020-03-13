Липецкие летчики били по наземным целям на учебном полигоне в Воронеже
В Липецком авиацентре состоялось масштабное летно-тактическое учение с частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в мероприятии задействовали истребители и самолеты бомбардировочной авиации Су-35с, Су-30см, Су-34, МиГ-31 и МиГ-29. В небо взмыли более 20 единиц техники.
Летчики отработали перехват воздушных целей, а также потренировались нанесении авиационных ударов по наземным целям. Для этого на полигоне в Воронежской области развернули укрепления противника - мишени, пункты управления и объекты аэродрома. Также пилоты Су-30см и Су-35ч отработали истребительное сопровождение, прикрытие ударной авиационной группы.
В конце учения экипажи сбрасывали бомбы на заданную цель с 600 и 900 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU