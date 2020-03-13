2020-03-13T13:24:33+03:00
Происшествия

Вооруженный налет на заправку под Липецком осенью совершил рецидивист из Тамбова

Опасного разбойника в маске ловили 5 месяцев [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Вооруженное нападение на заправку раскрыли под ЛипецкомВооруженное нападение на заправку раскрыли под ЛипецкомФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли вооруженное нападение на заправку, которое произошло осенью прошлого года. Все случилось в ночь с 4 на 5 ноября на АЗС на трассе Липецк – Тамбов. Грабитель в маске выломал замок створки окна и ворвался внутрь, где была только 48-летняя оператор. Разбойник наставил на женщину пистолет, забрал 30 000 рублей и сбежал.

Когда на место приехала полиция, женщина была настолько перепугана, что не смогла запомнить никаких примет нападавшего, кроме того, что он был в маске. У полиции почти ничего не было на грабителя. В течение следующих месяцев сотрудники лебедянской полиции вычисляли негодяя, спустя 3 месяца удалось выйти на след, который вел в Тамбовскую область. К расследованию подключили местную полицию и негодяя в итоге вычислили.

Вооруженное нападение на заправку под Липецком раскрыли.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 37-летний житель Тамбовской области, которого уже задержали и взяли под стражу. Как оказалось, в Тамбове мужчина тоже успел отличиться серией краж. Во время обыска у него нашли охолощенный пистолет, маску и другие предметы. Разбойник пытался оправдать свои поступки отсутствием работы и нехваткой денег.

Сейчас опасного рецидивиста проверяют на причастность к другим кражам и нападениям в соседних регионах. По части 3 статьи 162 УК за вооруженный рабой ему грозит до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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