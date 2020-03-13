Пенсионер из Липецка попал под поезд в Ленинградской области

13 Март 2020 2020-03-13T13:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагическое ЧП с липчанином случилось на железнодорожных путях в Ленинградской области. Там в районе станции Лебяжье-Калище попал под поезд пожилой мужчина. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по северо-западному федеральному округу, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил, как приближается поезд.

Машинист подал несколько громких сигналов и пытался остановить поезд, но пенсионер не услышал «гудок». Остановить тяжелый состав на рельсах вовремя тоже не удалось. К несчастью, человек скончался.

Как выяснилось, погибший был 74-летним пенсионером из Липецкой области. По факту гибели человека сейчас проходит проверка, полиция разбирается в подробностях случившегося и выясняет, кто виноват в смерти пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU