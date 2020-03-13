2020-03-13T13:47:20+03:00
Происшествия

Пенсионер из Липецка попал под поезд в Ленинградской области

74-летний мужчина погиб на станции Лебяжье-Калище
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчанин погиб на жд станции в Ленинградской областиЛипчанин погиб на жд станции в Ленинградской областиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Трагическое ЧП с липчанином случилось на железнодорожных путях в Ленинградской области. Там в районе станции Лебяжье-Калище попал под поезд пожилой мужчина. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по северо-западному федеральному округу, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил, как приближается поезд.

Машинист подал несколько громких сигналов и пытался остановить поезд, но пенсионер не услышал «гудок». Остановить тяжелый состав на рельсах вовремя тоже не удалось. К несчастью, человек скончался.

Как выяснилось, погибший был 74-летним пенсионером из Липецкой области. По факту гибели человека сейчас проходит проверка, полиция разбирается в подробностях случившегося и выясняет, кто виноват в смерти пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком будут судить отца, который случайно задушил во сне грудную дочь
Ситуация по коронавирусу в Липецке: новых случаев не выявлено
Пенсионер из Липецка попал под поезд в Ленинградской области
Вооруженный налет на заправку под Липецком осенью совершил рецидивист из Тамбова
Борьба с коронавирусом: в Липецке проверили, как частные перевозчики дезинфицируют автобусы
Липецкие летчики били по наземным целям на учебном полигоне в Воронеже
МЧС предупреждает: сильный ветер в Липецке и области продержится еще сутки
В Липецке автобусы №343 будут ходить чаще
Под Липецком в ДТП с ГАЗом и "Хендай" пострадали маленькие дети
В Липецке подросток, помогая соседке, украл с ее карты более 8000 рублей
В детсады Липецка не пустят малышей, приехавших из стран, где болеют коронавирусом
Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"
В Липецке продолжат оптимизацию школ
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Липецке резко возросли ДТП с участием автобусов – ГИБДД выходит на проверку
В районе Сырского в Липецке отключат воду, в частном секторе – электричество
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Депутаты потребовали от мэрии смету на спорткомплекс в Липецке
Коронавирус в Липецке: закрыты библиотеки, секции и музеи
Липецкий губернатор пообещал найти и наказать авторов вбросов про коронавирус
Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива