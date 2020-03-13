В Липецке родительница обворовала воспитателя детского сада

13 Март 2020 2020-03-13T16:27:48+03:00

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Бессовестную воровку поймали сотрудники полиции в Липецке 12 марта. Накануне заявление написала 30-летняя воспитательница детского сада. Женщина рассказала, что утром 11 марта из детской раздевалки кто-то умыкнул у нее сотовый телефон, стоимостью 11 000 рублей.

Стражи порядка оперативно выяснили, куда делся смартфон. Как оказалась телефон умыкнула ушлая родительница с криминальным прошлым и похоже будущим. Как сообщили в УМВД по городу Липецку, по подозрению задержана 32-летняя жительница областного центра.

По версии полиции, дама утром привела ребенка в садик, заметила в раздевалке чужой телефон и забрала себе. Известно, что у женщины есть судимость за кражу. Избавиться от телефона она не успела, смартфон забрала полиция. Теперь по части 2 статьи 158 УК, за кражу со значительным ущербом, женщине грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU