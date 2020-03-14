Под Липецком пропал мужчина со шрамами на лице

14 Март 2020 2020-03-14T12:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецком районе ищут 43-летнего мужчину. Иванников (Чесноков) Игорь Александрович пропал в селе Ясная Поляна более недели назад. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", с 6 марта о местонахождении липчанина ничего не известно. Возможно, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: шрамы на лице.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза светло-карие.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черный свитер с серыми полосками, черные кирзовые сапоги, черная шапка с белыми полосками.

Просьба ко всем, кто видел Иванникова Игоря или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU