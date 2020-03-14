2020-03-14T21:13:34+03:00
Общество

В Липецке жители "Европейского" водят малышей в детсад по краю дороги

Чиновники должны решить данный вопрос в ближайшее время
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке состоялось выездное совещаниеВ Липецке состоялось выездное совещаниеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 14 марта, в Липецке состоялось выездное совещание. Его провела мэр города Евгения Уваркина. Главная тема - строительство и благоустройство областного центра.

Сначала чиновники приехали на стадион "Литейщик", что находится на Сырском Руднике. Его реконструкция началась в 2019 году. На данный момент там уложили синтетический газон, сделали полимерную беговую дорожку. Трибуны укрепили, а также заменили пол и лавочки. В темное время суток конструкцию осветят светодиодные светильники. Поставлен новый забор. Как только потеплеет, в порядок приведут баскетбольную и волейбольную площадки. Кстати, после ремонта вход на стадион будет открыт для всех желающих.

Следующая остановка - микрорайон "Европейский". Там руководители города проверили, как идет строительство новой школы на 800 мест. Там же будет бассейн. В настоящий момент продолжается устройство фундамента. Кстати, рядом находится ясельный корпус детсада №32. Дорогу к зданию перекрывают строящиеся дома. Родителям приходится вести малышей по краю проезжей части. Евгения Уваркина поручила разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки.

Далее - рынок 9 микрорайона. Здесь власти раскритиковали разношерстные вывести и киоски, стоящие на тротуаре. Также глава города отметила, что парковка у рынка должна быть бесплатной.

Завершилось совещание на Соколе. Там чиноники оценили, как частично благоустроили сокольский парк. А также осмотрели реконструированный стадион "Сокол".

ИСТОЧНИК KP.RU

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