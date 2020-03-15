2020-03-15T11:08:23+03:00
Общество

Житель Липецкой области заплатил 109 тысяч рублей алиментов только после ареста авто

Добровольно переводить деньги на содержание ребенка мужчина не хотел
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Судебные приставы заставили должника выплатить алименты. Как сообщили в региональном УФССП, мужчина не перечислял положенные на содержание ребенка деньги. Тогда ведомство сделало несколько запросов и выяснило, что задолжавший отец живет в Ельце и у него есть машина. После чего судебные приставы проверили фактическое место проживания ельчанина и арестовали его авто. Сразу после этого мужчина оплатил более 109 тысяч рублей алиментов.

Напомним, узнать о своей задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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