Житель Липецкой области заплатил 109 тысяч рублей алиментов только после ареста авто

15 Март 2020 2020-03-15T11:08:23+03:00

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Судебные приставы заставили должника выплатить алименты. Как сообщили в региональном УФССП, мужчина не перечислял положенные на содержание ребенка деньги. Тогда ведомство сделало несколько запросов и выяснило, что задолжавший отец живет в Ельце и у него есть машина. После чего судебные приставы проверили фактическое место проживания ельчанина и арестовали его авто. Сразу после этого мужчина оплатил более 109 тысяч рублей алиментов.

Напомним, узнать о своей задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU