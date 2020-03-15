В Липецкой области в 11 магазинах «Красное & Белое» больше не продают алкоголь

15 Март 2020 2020-03-15T11:21:16+03:00

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В Липецкой области 11 магазинов сети «Красное & Белое» приостановили продажу алкоголя. Как сообщили в региональном управление потребительского рынка и ценовой политики, ООО «Бета-М» (которому принадлежат торговые точки) своевременно не представило заявление о переоформлении лицензии на розничную продажу спиртного. Поэтому с 14 марта продавать алкоголь запретили по следующим адресам:

В Липецке:

- ул. Генерала Меркулова, д.10а,

- ул. П. Смородина, д. 5а,

- ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 18,

- ул. Первомайская, д. 121, помещение 5,

- ул. Катукова, д. 30а,

- ул. Бородинская, д. 47а, помещение 15,

- ул. Стаханова, д. 63,

- ул. Белянского, д. 8, помещение 5,

- пр-т Победы, д. 49,

- ул. Балмочных С.Ф., вл. 11.

В Усмани: ул. Воеводы Вельяминова, д. 29.

ИСТОЧНИК KP.RU