В Липецке оцифровали документы более 273 000 участников Великой Отечественной войны

16 Март 2020 2020-03-16T09:46:36+03:00

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В Липецкой области сотрудники военкомата оцифровали архивные документы более 273 000 участников Великой Отечественной войны. Данные о липецких участниках ВОВ появятся в музее Минобороны «Дорога памяти».

Среди документов есть письма с фронта, списки наград, наградные листы, учетные карточки и фотографии. Все хранилось в архиве военкомата, где стоят на учете ветераны войны.

Данные продолжают оцифровывать и документы принимают в каждом районном отделе военкомата. Работают мобильные пункты оцифровки, куда родственники фронтовиков и сами ветераны могут принести документы, перевести их в электронный вид и загрузить в базу данных.

Материалы разместят в музее на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU