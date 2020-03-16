2020-03-16T10:12:52+03:00
Происшествия

Липчане идут на кражи и грабежи ради водки и коньяка

За выходные в Липецкой области поймали четырех магазинных воров
Лия МУРАДЬЯН
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Магазинных воров поймали в выходныеМагазинных воров поймали в выходныеФото: Лия МУРАДЬЯН
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За прошедшие три дня, с 15 по 17 марта, в Липецкой области поймали четырех магазинных воров. В самом Липецке задержали 18-летнего парня, который в 5 утра 11 марта выломал дверь в сетевом магазине на проспекте 60 лет СССР и унес продукты. За кражу с проникновением, по части 2 статьи 158, ему грозит до 5 лет.

В Ельце задержали за грабеж 28-летнего мужчину, который днем 2 марта нагло вынес коньяк из торгового зала на улице Орджоникидзе. Еще один 33-летний криминальный любитель спиртного 13 марта в Чаплыгине вынес из магазина две бутылки водки. По обоим фактам возбудили дела по статье «грабеж» – до 4 лет тюрьмы.

Последний воришка, 46-летний житель Грязей, незаметно умыкнул из отдела в ТРЦ на Советской в Липецке дорогой смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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