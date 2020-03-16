В Липецке внедорожник впечатался в припаркованную фуру
Жуткая авария произошла в ночь на 15 марта на пересечении улиц Циолковсокго и Терешковой около полуночи. По словам очевидцев, внедорожник «Нива-Шевроле» на полном ходу влетел в стоявший у тротуара грузовик «Скания».
Ночное ДТП на улице Терешковой .vk.com/myregion48
Удар был такой силы, что легковушка смялась и ушла правой стороной под фуру почти по заднее колесо. «Нива» мгновенно превратилась в груду металла. Как рассказали очевидцы, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону. Пассажира с многочисленными травмами увезли на скорой в больницу, водителю повезло больше, он остался на месте ДТП.
Легковушку пришлось вытаскивать из-под грузовика спасателям. Как на самом деле произошла авария и почему водитель не заметил стоящий на дороге грузовик, разбирались сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU