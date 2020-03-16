2020-03-16T12:43:54+03:00
Происшествия

Под Липецком насмерть сбили пешехода

За три дня на дорогах области в 13 ДТП, пострадали 14 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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За 3 дня в авариях в Липецкой области пострадали 14 человекЗа 3 дня в авариях в Липецкой области пострадали 14 человекФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Смертельная авария с участием пешехода произошла 13 марта в 3.05 утра на трассе «Орел-Тамбов» в Липецком районе. Там водитель «Тойоты Камри» сбил на дороге 37-летнего пешехода. К несчастью, человек погиб по дороге в больницу.

14 марта в 16.45 на той же трассе, но в Измалковском районе не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся 50-летний водитель «Лады-Калины». В ДТП потсрадал сам водитель.

В тот же день в Липецке на проспекте Победы на пешеходном переходе сбили 39-летнюю женщину. Виновник скрылся с места ДТП, а женщина попала в больницу. Беглеца вскоре нашли сотрудники ГИБДД, по данным ведомства, им оказался 37-летний мужчин на «Шкоде Рапид». За оставление места ДТП ему грозит 15 суток ареста и до 1.5 лет лишения прав.

Еще одна серьезная авария произошла в те же сутки на трассе М-45 «Дон» в Хлевенском районе. 32-летний водитель «Гранты» влетел в «Субару» с 67-летним водителем. Пострадали все, кто был в отечественной легковушке – водитель и два пассажира.

Еще одно ДТП с пострадавшим зарегистрировали 15 марта в Усманском районе, где не рассчитал скорость и опрокинулся в кювет 29-летний водитель «ВАЗ-21124». 43-летняя пассажирка попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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