2020-03-16T12:50:26+03:00
Общество

В зоопарке Липецка у альпак родилась малышка Снежинка

Новая обитательница зверинца унаследовала окрас от папы [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Инстаграм Липецкого зоопаркаФото Инстаграм Липецкого зоопаркаФото: Липецкий зоопарк
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В липецком зоопарке пополнение. На свет появилась альпака Снежинка. Счастливыми родителями стали альпака Зорика и Бейби. Как уточнили в пресс-службе зверинца, малышка унаследовала окрас от папы. Смотря на фото новой обитательницы зоопарка, невозможно сдержать улыбку. Невероятно милое животное.

Кстати, альпаки довольно застенчивые, но очень умные. Они не любят проявлять агрессию. У этих животных нет передних зубов. Они хватают пищу губами, а пережевывают с помощью боковых зубов. Поэтому у них такие забавные мордочки.

Шерсть альпак высоко ценится. Она водонепроницаемая, не пачкается, так как не имеет жира, а также в разы теплее овечьей, при этом намного легче.

Фото Инстаграм Липецкого зоопарка Фото: Липецкий зоопарк

Фото Инстаграм Липецкого зоопаркаФото: Липецкий зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU

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