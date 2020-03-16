Под Липецком избитый в гостях мужчина вернулся и зарезал обидчика

16 Март 2020 2020-03-16T13:23:44+03:00

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Драка обернулась тяжким преступлением в Грязинском районе Липецкой области. Там в селе Двуречки 11 марта в частом доме на улице Максима Горького собралась компания знакомых. Во время застолья между пьяными гостями разгорелся конфликт, в ходе которого 52-летний мужчина избил 58-летнего оппонента. Последний ушел домой, затаив обиду, а «победитель» остался ночевать в гостях.

По версии следствия, ночью избитый вернулся в тот дом с ножом, нашел обидчика и трижды ударил в грудь. Изрезанное тело гостя заметил хозяин дома, когда проснулся, он же сообщил в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, дело возбудили по 105 статье УК – убийство, подозреваемого нашли и взяли под стражу, он уже во всем сознался. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU