2020-03-16T15:15:09+03:00
Звезды

Концерт Noize MC в Липецке собрал больше 600 человек

Популярный исполнитель выступил в субботу [фото]
Кирилл Мишин
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Noize MC в ЛипецкеNoize MC в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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В субботу, 14 марта, в клубе «Мегаполис» прошел концерт Ивана Алексеева, который больше известен как Noize MC. Выступление длилось почти два часа, за котореы артист исполнил хиты и новые песни. Это был «взрыв эмоций» для фанатов, люди то плакали под «Выдыхай» и «Ругань из-за стены», то устраивали слэм под «Из окна» и «Устрой дестрой». Кстати, Иван исполнил со сцены трибьют Егору Летову в песне «Все как у людей».

Noize MC в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Noize MC в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фанаты порой пели песни так громко, что порой перекрикивали артиста.Ивану даже вручили подарки: игрушку в виде кота и магнитик. Не обошлось и без знаменитого фристайла от Noize MC - артист несколько минут придумывал текст песни прямо на сцене, а потом пел ее вместе с полным залом. Несмотря на то, что люди уже устали, они до последнего не хотели отпускать репера со сцены, а после его ухода, кричали и аплодировали больше пяти минут.

Свою первую группу Иван Алексеев собрал еще в 13 лет, а с 18 лет стал участвовать в различных реп-батлах. Популярность все росла и росла, так что к 2008 году артист уже выпустил не одну «хитовую песню».

ИСТОЧНИК KP.RU

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