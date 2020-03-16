Под Липецком многодетная мать родила дома и убила новорожденную дочь

16 Март 2020 2020-03-16T14:09:02+03:00

Об убийстве узнали из-за осложений после родов, с которыми она попала в больницу

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Дико жестокий способ избавиться от нежеланного ребенка выбрала 32-летняя жительница Липецкой области. Мать троих детей из Хлевенского района забеременела в четвертый раз. Мать-одиночка не хотела обременять себя четвертым ребенком и надеялась оставить втайне беременность и сам факт родов.

12 марта женщина сама родила дома здоровую девочку, плотно завернула новорожденную в одеяло и спрятала под кроватью. Очевидно роды были непростые и у липчанки открылось кровотечение, с которым она попала в больницу.

Медики сразу определили, что у женщины все признаки недавних родов, а ребенка нет, и сообщили в правоохранительные органы. Вскоре следователи нашли тело младенца под кроватью. По данным СКР области, смерть новорожденной наступила от удушения.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ведомства, женщина все еще находится в больнице. Уголовное дело возбудили по 106 статье УК – убийство матерью новорожденного. Матери грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU