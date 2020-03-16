В Липецке будут судить мать, сын которой сбежал из дома из-за побоев

16 Март 2020 2020-03-16T19:14:52+03:00

Это не первый случай, когда женщина подняла руку на третьеклассника

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Липчанку обвиняют в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, это произошло 3 февраля 2020 года. В ходе ссоры женщина взяла сложенный вдвое провод и ударила им третьеклассника. На следующий день мальчик не вернулся из школы домой. На звонки матери не отвечал. Позже выяснилось, что он уехал к бабушке в Грязи. Она, выслушав рассказ внука, написала заявление в полицию.

В отношении липчанки возбудили уголовное дело по ст.116.1 УК РФ "нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние". Дело в том, что женщину уже привлекали к ответственности по ст.6.1.1 КоАП РВ "Побои". Тогда ей назначили штраф в 5 тыс. рублей. На этот раз наказание будет строже - штраф до 40 тыс. рублей либо 240 часов обязательных работ, либо исправительных работ до 6 месяцев, либо арест до 3 месяцев.

Кстати, семья состоит на профучете, как находящаяся в социально-опасном положении. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU