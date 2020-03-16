2020-03-16T19:31:05+03:00
Происшествия

В Липецке начался суд над экс-руководителем Фонда капремонта

Обвиняемый не признает свою вину
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 16 марта, в Правобережном районном суде Липецка начался процесс над бывшим руководителем регионального Фонда капремонта. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2013 и 2014 году обвиняемый взял в банке два кредита - на 15 и 20 млн рублей. Часть долга он погасил - в 4,5 млн рублей. Однако, остальные средства он возвращать не собирался. Кстати, в качестве залога он оставил банку имущество, общая сумма которого намного меньше, чем сам кредит. В итоге, он причинил ущерб организации в более 30 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления судебного департамента, обвиняемый вину не признал. Суд приступил к изучению имеющихся по делу доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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