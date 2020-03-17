Под Липецком в ДТП с грузовиками и легковушкой пострадали двое мужчин

17 Март 2020 2020-03-17T09:25:58+03:00

Водителя и пассажира с травмами доставили в больницу [видео]

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 086 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 58 человек не пристегнулись во время движения. 623 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. 13 машин припарковали в неположенных местах. Также произошло 12 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 16 марта, в Липецком районе случилось тройное ДТП. На автотрассе Хлевное-Липецк столкнулись грузовик "Вольво" и "ВАЗ-2107". От удара "семерку" отбросило на грузовик МАН. Пострадали 57-летний водитель отечественного автомобиля и его 49-летний пассажир. Их с травмами доставили в больницу.

Тройное ДТП под Липецком: есть пострадавшие.vk.com/myregion48

В тот же день на улице Кривенкова в Липецке "ВАЗ-2106" сбил 82-летнего пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

Еще одна авария - на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Там легковушка, которая пронеслась по островку безопасности, впечаталась в бок машине.

В Липецке на улице Космонавтов легковушка влетела в машину.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU