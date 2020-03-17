Липчане могут пожаловаться на зарплату ниже МРОТ на "горячую линию"

17 Март 2020 2020-03-17T09:59:29+03:00

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С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составил 12 130 рублей. Это тот минимум, который должен получить человек, полностью отработавший норму рабочего времени и выполнивший нормы труда. МРОТ установлен законом.

В Липецкой области с 1 марта 2020 года МРОТ у работников внебюджетной сферы должен быть не ниже 1,2 величины прожиточного минимума за 2 квартал прошлого года. Этот показатель равен 10 515 рублям. Так, МРОТ для внебюджетников составляет 12 618 рублей. Для бюджетников - 12 130 рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на зарплату ниже МРОТ можно пожаловаться на "горячую линию" по телефонам 23-91-44 и 23-92-02. За зарплатами в Липецке и области следят налоговые службы, инспекция труда, профильная комиссия городской администрации и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU