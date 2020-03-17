В Липецке и Усмани ищут мужчину с татуировкой

17 Март 2020 2020-03-17T10:18:07+03:00

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В Липецкой области ищут 32-летнего мужчину. Пропал Брюханов Алексей Владимирович. С 29 февраля его местонахождение неизвестно. Может быть как в Липецке, так и в Усмани. В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что нужно помощь добровольцев.

Особые приметы: на левой руке татуировка.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черные или темно-синие кроссовки, черная шапка.

С собой: большая спортивная сумка.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Брюханова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU