В Липецке и Усмани ищут мужчину с татуировкой
В Липецкой области ищут 32-летнего мужчину. Пропал Брюханов Алексей Владимирович. С 29 февраля его местонахождение неизвестно. Может быть как в Липецке, так и в Усмани. В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что нужно помощь добровольцев.
Особые приметы: на левой руке татуировка.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черные или темно-синие кроссовки, черная шапка.
С собой: большая спортивная сумка.
Просьба ко всем, кто видел Алексея Брюханова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - номер вызова экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU