Родители в Липецке все чаще отказываются делать детям прививку от туберкулеза

17 Март 2020 2020-03-17T11:25:10+03:00

Вместе с тем за год в регионе опасную болезнь нашли у 315 человек

Изменить размер текста: A A

По данным Центра медицинской профилактики региона, в 2019 году в Липецкой области зарегистрировали 315 случаев туберкулеза. Это на 30 человек меньше, чем в 2018 году. При это медики опровергают миф, что туберкулезе распространяется только в неблагополучных слоях населения. Но на самом деле заболеть может любой. Опасная инфекция передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путем.

Туберкулез может долгое время разрушать организм без каких-либо симптомов. Поэтому важна профилактика и осмотры. Например, в 2019 году у 73,2% от общего числа заболевших нашли туберкулез именно во время, сами люди ни на что не жаловались и не подозревали о болезни.

У детей основной метод профилактики это прививка БЦЖ. Но есть другая беда – в регионе растет число антипрививочников. По данным медиков, в регионе участились случаи отказа родителей от прививки.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1982 году Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. По данным ВОЗ, каждый день в мире от туберкулеза умирают около 4500 человек и почти 30 000 человек им заболевают.

ИСТОЧНИК KP.RU