2020-03-17T11:52:13+03:00
Общество

НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании

Группа НЛМК начала опытную эксплуатацию «виртуального ассистента»
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Фото: пресс-служба НЛМК.Фото: пресс-служба НЛМК.
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Это цифровой сервис для оперативного взаимодействия с поставщиками и оптимизации стандартных операций службы снабжения.

«Виртуальный ассистент» на базе диалоговой системы QUBO интегрирован в корпоративный сайт в формате чат-бота. Сервис в онлайн-режиме отвечает поставщикам на вопросы по участию в закупочных процедурах, заполнению анкет, устранению технических проблем или работе в личном кабинете. Поставщики, которые прошли первичную регистрацию в системе управления закупками на базе SAP SRM, могут дополнительно получить у «виртуального ассистента» информацию по статусу платежей.

«Реализованный в удобном интерфейсе новый сервис повысит оперативность взаимодействия с поставщиками, сделает процесс снабжения еще более эффективным, как для нас, так и для наших контрагентов. Это экономия ресурсов и очередной шаг в направлении цифровой трансформации бизнеса», - прокомментировал вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

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