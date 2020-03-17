В Липецке парень оставил без денег инвалида, за которым ухаживал

17 Март 2020 2020-03-17T12:30:20+03:00

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В Липецке 57-летний инвалид 1 группы пострадал от действий человека, который должен был ему помогать. Мужчина обратился в полицию 16 марта и рассказал, что у него с карты пропали 40 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что за человеком ухаживал сын его приятеля. 18-летний парень помогал инвалиду по дому и ходил за продуктами. По данным полиции, молодой человек сфотографировал карту и перевел деньги счет своего знакомого с помощью мобильного приложения. Затем обналичил всю сумму и потратил.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Теперь начинающей сиделке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU