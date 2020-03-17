2020-03-17T12:30:20+03:00
Происшествия

В Липецке парень оставил без денег инвалида, за которым ухаживал

Молодой человек помогал по дому и опустошал счета
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Парню грозит до 6 летПарню грозит до 6 летФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке 57-летний инвалид 1 группы пострадал от действий человека, который должен был ему помогать. Мужчина обратился в полицию 16 марта и рассказал, что у него с карты пропали 40 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что за человеком ухаживал сын его приятеля. 18-летний парень помогал инвалиду по дому и ходил за продуктами. По данным полиции, молодой человек сфотографировал карту и перевел деньги счет своего знакомого с помощью мобильного приложения. Затем обналичил всю сумму и потратил.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Теперь начинающей сиделке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке появятся два питомника для бездомных животных
«Детей ловят на улице, родителей штрафуют»: вбросы про коронавирус в Липецке не прекращаются
В Липецке парень оставил без денег инвалида, за которым ухаживал
За неделю в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели более 6000 человек
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
Родители в Липецке все чаще отказываются делать детям прививку от туберкулеза
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Коронавирус в Липецке: новых случаев заражения не выявлено
В Липецке и Усмани ищут мужчину с татуировкой
Липчане могут пожаловаться на зарплату ниже МРОТ на "горячую линию"
Под Липецком в ДТП с грузовиками и легковушкой пострадали двое мужчин
В Липецке начался суд над экс-руководителем Фонда капремонта
В Липецке будут судить мать, сын которой сбежал из дома из-за побоев
Липчане не дают проехать машинам по улице Индустриальная
У четверых липчан, которые могли заразиться в поезде, коронавирус не подтвердился
Коронавирус не изменил график досрочной сдачи ЕГЭ в Липецке
В деле судимой риэлтора из Ельца новые эпизоды мошенничества со льготным жильем
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Из-за особых мер по коронавирусу коммунальщики перестали принимать липчан
Для борьбы с коронавирусом липчан просят мерить температуру перед выходом из дома
Под Липецком многодетная мать родила дома и убила новорожденную дочь
Концерт Noize MC в Липецке собрал больше 600 человек
Под Липецком избитый в гостях мужчина вернулся и зарезал обидчика