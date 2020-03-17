В Липецке появятся два питомника для бездомных животных

17 Март 2020 2020-03-17T16:41:53+03:00

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В этот вторник, 17 марта, в Липецком горсовете депутаты заслушали отчет о работе департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Парламентарии расспросили представителей мэрии о ситуации с бездомными животными.

Так, в 2019 году на их отлов и содержание выделили 7,2 млн рублей. Службы отловили около 6 тыс. кошек и собак. Как уточнили в пресс-службе горсовета, с прошлого года законодательство в этой сфере изменилось. Теперь бездомных животных нужно отлавливать и содержать в питомниках. Там - лечить, вакцинировать, стерилизовать, чипировать. После всех этих действий выпускать на улицу.

По словам председателя департамента Николая Воронина, регионы оказались не готовы к такому повороту. В Липецке выделяют два участка под питомники - в районе ЛТЗ и Венеры. Летом в городе должен появиться приют на 450 животных. Предполагается, что в июне-июле он начнет работать. А пока бездомные зверюшки находятся в Тербунах.

Один из депутатов сообщил, что жители его округа жалуются на стаи собак. На это представитель департамента ответил, что из-за изменения федерального законодательства животных некоторое время не отлавливали. В настоящее время контракт готов - около 120 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU