Из горящей квартиры в Липецке пожарные спасли мужчину и кота
Серьезный пожар произошел в этот вторник, 17 марта, на улице 40 лет Октября в Липецке. Там в многоквартирном доме около 17.30 загорелась квартира на вором этаже. Помещение окутало дымом, языки пламени вырывались с балкона пятиэтажки.
Пожар на улице 40 лет Октября.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Соседи сообщили о случившемся в МЧС. На место тут же прибыли несколько отделений пожарных и спасателей, автолестница а также скорая помощь. Выяснилось, что в горящей квартире остался человек. К счастью, жильцов смогли вытащить из огня.
Пожар на улице 40 лет ОктябряФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, из горящей квартиры удалось спасти мужчину и кота.
Мужчину и кота спасли из горящей квартиры в Липецке.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Огонь уничтожил часть внутренней отделки и личные вещи хозяев. Что стало причиной пожара и кто виноват, сейчас разбираются эксперты.
Пожар на улице 40 лет ОктябряФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
По уточненной информации, мужчина надышался дымом, его передали медикам скорой и увезли в больницу.
Пожар на 40 лет Октября.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU