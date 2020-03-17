Из горящей квартиры в Липецке пожарные спасли мужчину и кота

17 Март 2020 2020-03-17T18:49:09+03:00

Пожар на улице 40 лет Октября Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар вспыхнул на улице 40 лет октября [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар произошел в этот вторник, 17 марта, на улице 40 лет Октября в Липецке. Там в многоквартирном доме около 17.30 загорелась квартира на вором этаже. Помещение окутало дымом, языки пламени вырывались с балкона пятиэтажки.

Пожар на улице 40 лет Октября.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Соседи сообщили о случившемся в МЧС. На место тут же прибыли несколько отделений пожарных и спасателей, автолестница а также скорая помощь. Выяснилось, что в горящей квартире остался человек. К счастью, жильцов смогли вытащить из огня.

Пожар на улице 40 лет ОктябряФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, из горящей квартиры удалось спасти мужчину и кота.

Мужчину и кота спасли из горящей квартиры в Липецке.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Огонь уничтожил часть внутренней отделки и личные вещи хозяев. Что стало причиной пожара и кто виноват, сейчас разбираются эксперты.

Пожар на улице 40 лет ОктябряФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По уточненной информации, мужчина надышался дымом, его передали медикам скорой и увезли в больницу.

Пожар на 40 лет Октября.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU