Липецкий водитель пытался доказать автоинспектору, что уступать пешеходу не обязательно

17 Март 2020 2020-03-17T19:08:20+03:00

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В эти дни в Липецке сотрудники ДПС дежурят у пешеходных переходов. Один из экипажей стоял на улице Терешковой в районе железнодорожного вокзала. Именно там, прямо на глазах у автоинспекторов, водитель иномарки проехал через зебру, когда по другой стороне в его направлении переходила дорогу женщина.

Наглеца тут же остановили. В ответ водитель пытался доказать дорожному полицейскому, что пешеходам на встречной уступать не обязательно. Сотрудник ГИБДД напомнил, что по правилам пешеходов нужно пропускать независимо от того, в какой части дороги они находятся. Теперь водителю придется заплатить штраф.

Далее всех, кого ловили на нарушении, ждал не только штраф, но и профилактическая беседа с автоинспекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU