Липецкий водитель пытался доказать автоинспектору, что уступать пешеходу не обязательно
В эти дни в Липецке сотрудники ДПС дежурят у пешеходных переходов. Один из экипажей стоял на улице Терешковой в районе железнодорожного вокзала. Именно там, прямо на глазах у автоинспекторов, водитель иномарки проехал через зебру, когда по другой стороне в его направлении переходила дорогу женщина.
Наглеца тут же остановили. В ответ водитель пытался доказать дорожному полицейскому, что пешеходам на встречной уступать не обязательно. Сотрудник ГИБДД напомнил, что по правилам пешеходов нужно пропускать независимо от того, в какой части дороги они находятся. Теперь водителю придется заплатить штраф.
Далее всех, кого ловили на нарушении, ждал не только штраф, но и профилактическая беседа с автоинспекторами.
ИСТОЧНИК KP.RU