2020-03-18T08:39:54+03:00
Общество

Начальник липецкой полиции отправился в Дагестан

Олег Латунов проверил, как служат липецкие полицейские на Северном Кавказе
Лия МУРАДЬЯН
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Олег Латунов на Северном КавказеОлег Латунов на Северном КавказеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Начальник УМВД России по Липецкой области полковник полиции Олег Латунов отправился на Северный Кавказ. Он проверил, как несут службу липецкие полицейские в Дагестане, осмотрел помещения, где живут сотрудники и расспросил о службе.

В ходе визита составлялось торжественное построение. Липецким полицейским вручили ценные подарки, благодарственные письма и присвоили специальные звания. Также Латунов поблагодарил подчиненных за достойную службу и пожелал вернуться домой в полном составе.

Олег Латунов на Северном Кавказе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Олег Латунов на Северном КавказеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Руководители правоохранительных органов Цумаданского района также поблагодарили руководство липецкого УМВД за подготовку личного состава. Как сообщили в пресс-службе областного управления, Олег Латунов отметил, что липецкая полиция достойно выполняет задачи. По итогу осмотра, полицейским решили заменить бытовую технику и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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