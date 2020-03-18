В ДТП с «Москвичом» и «Окой» под Липецком пострадала пассажирка

18 Март 2020 2020-03-18T09:06:19+03:00

За сутки на дорогах региона в 2 ДТП травмы получили 2 человека

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Авария с участием малолитражки произошла во вторник вечером, 17 марта, в Лебедяни. Около 18.00 на перекрестке улиц Победы и Интернациональной столкнулись «Москвич» и «Ока». За рулем первого авто был 36-летний мужчина, на «Оке» ехал 78-летний пенсионер. Кто-то из них не уступил дорогу, в результате пострадала 66-летняя пассажирка малолитражки.

По статистике в регионе происходит каждое восьмое ДТП случается из-за нарушения правил очередности провезда.

По данным ГИБДД Липецкой области, всего за прошедшие сутки на дорогах региона в двух авариях пострадали два человека. Кроме этого зарегистрировали 27 аварий без пострадавших.

За тот же период в области выявили 1132 нарушения ПДД, четырех водителей остановили пьяными за рулем, 42 человека забыли пристегнуть ремни безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU